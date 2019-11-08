Киев заявил о готовности к разведению сил в районе Петровского

Киев готов к разведению сил и средств в районе Петровского, заявил командующий «операцией объединенных сил» Украины в Донбассе Владимир Кравченко.

«Семидневный режим тишины в Петровском соблюден. Сегодня в 12.00 мы запустим белую ракету, что будет сигналом для противника о нашей готовности к разведению», – цитирует ТАСС Кравченко.

Он уточнил, что разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней.

Ранее в ДНР заявили, что украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское, которое было запланировано на 4 ноября.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил не состоялось из-за нарушений режима тишины.