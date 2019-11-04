Киев объяснил срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском не могло состояться в понедельник из-за нарушений режима тишины, следует соблюдать семь дней перемирия, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Что касается неразведения (сил) в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения. Это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение на тот период, когда снова … будет достигнут семидневный период тишины», – заявил Пристайко.

По его словам, после разведения в Петровском будут завершены все условия для проведения встречи в нормандском формате по урегулированию в Донбассе, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское.

Напомним, в конце октября были принято решение, что разведение сил в районе Петровского начнется 4 ноября. Между тем, отвод сил в районе Золотого был завершен 1 ноября.