Ангела Меркель упала во время подъема на сцену

Канцлер Германии Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену во время конференции, эпизод попал на видео, ролик опубликован в сети.

На видео, опубликованном на YouTube-канале Daily Mail, зафиксировано, как Меркель, поднимаясь к трибуне, упала, после чего добралась до сцены.

Канцлер пошутила, что не разглядела ступеньки, поднимаясь к сцене. «В следующий раз я воспользуюсь ими», – сказала Меркель.

Особое внимание к здоровью Меркель приковано после нескольких публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо.

В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер – впервые в истории Германии – слушала государственный гимн, сидя на стуле.