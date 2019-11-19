Казахстан объяснил смысл предложения о встрече Путина и Зеленского

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, предлагая провести прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, не собирался заменять этим переговоры в «нормандском формате». Такая встреча может стать «взаимодополняющим компонентом общего процесса», заявил советник Назарбаева Адиль Турсунов.

Турсунов отметил в комментарии государственному информагентству «Казинформ», что Назарбаев во время дискуссии в «Астана клубе» поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках «нормандского формата» по урегулированию в Донбассе, передает РИА «Новости».

Он пояснил: «нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры «тет-а-тет» или провести последнюю раньше первой», прямые российско-украинские переговоры, а также «нормандский формат» и Минская площадка «не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса».

По словам советника, Назарбаев предложил Казахстан как нейтральную площадку, если такая потребуется для переговоров.

«При этом первый президент неоднократно высказывался в том плане, что для казахстанской стороны абсолютно непринципиально, в какой столице могут состояться такие переговоры», – сказал он.

Турсунов также подчеркнул, что инициативу об отдельной личной встрече президентов России и Украины поддерживают многие мировые политики и эксперты.

«Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику «нормандского формата» и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева», – сказал он.

Напомним, 12 ноября Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме «Астана Клуб», что предложил организовать встречу между президентами России и Украины.

В Кремле указали, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия).

В свою очередь в Киеве заявили, что встречу не планируют.

Позже Казахстан прояснил ситуацию с приглашением Путина и Зеленского на переговоры.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД