Казахстан прояснил ситуацию с приглашением Путина и Зеленского на переговоры

Министерство иностранных дел Казахстана не направляло официальных приглашений для проведения в республике переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил глава ведомства Мухтар Тлеуберди.

«Нет, официальных документов не было», – приводит его слова ТАСС.

«Вы должны понимать, что об этом Елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев – прим. ВЗГЛЯД) говорил в «Астанинском клубе», а «Астанинский клуб» предполагает, что это просто тема для обсуждения», – сказал глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

«То есть это не было официальным предложением или официальной позицией», – уточнил министр.

12 ноября Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме «Астана Клуб», что предложил организовать встречу между президентами России и Украины.

В Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия).

В Киеве заявили, что встречу не планируют.

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