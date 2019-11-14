МИД Украины высказался о двусторонней встрече Путина и Зеленского

Киев не планирует проведения личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до саммита в нормандском формате, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу в «нормандской четверке», – цитирует РИА «Новости» Пристайко.

По его словам, Зеленский рассчитывает в ходе встречи в нормандском формате решить вопросы безопасности, а также «открыть путь для окончательного решения проблемы востока Украины».

Кроме того, Пристайко добавил, что предстоящий саммит должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами.

«Обмен одновременный. Мы хотим получить максимальное число наших граждан, которые на данный момент находятся и в тюрьмах на территории России, и на территории так называемых народных республик Донбасса», – уточнил он.

По словам главы МИД Украины, сейчас украинская сторона консультируется с тремя другими участниками «нормандской четверки» в поисках лучшей даты для всех четырех президентов, передает ТАСС.

Он добавил, что обсуждается несколько возможных дат саммита, он ожидается до конца года.

Касаемо предложения от Казахстана по организации личной встречи Зеленского и Путина министр отметил, что Киев не получал официально никакой инициативы.

«Эту инициативу Казахстана мы не получили еще официально и, я думаю, что на этом этапе у Украины достаточно возможностей встретиться в «нормандской четверке». Именно ради этой встречи были сделаны определенные шаги, болезненные. Давайте сначала встретимся в рамках «нормандской четверки», – сказал Пристайко.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать в республике встречу Путина и Зеленского. По его словам, украинский президент уже дал согласие на встречу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Зеленского без содержательной повестки не будет продуктивна.

В октябре Зеленский сообщил, что встреча «нормандской четверки» возможна после отведения сил и средств в Донбассе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД