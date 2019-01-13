Весельницкая выдвинула условие дачи показаний суду США

Российский адвокат Наталья Весельницкая, которую прокуратура США обвинила в препятствовании расследованию, заявила, что не собирается давать очные показания в американском суде.

Весельницкая заявила о намерении использовать «все методы» защиты своих интересов, но сделает это из России, где живет со своими четырьмя детьми, сообщает «Ридус».

Напомним, Весельницкой в США предъявили обвинения в препятствовании проведению расследования. Сама россиянка заявила, что предъявленные американской стороной в ее адрес обвинения являются попыткой избежать опубликования имеющихся у нее сведений по «закону Магнитского».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес Весельницкой являются очередным витком антироссийской кампании в Соединенных Штатах.