Весельницкую обвинили в препятствовании расследованию в США

Прокуратура американского штата Нью-Йорк предъявила юристу из России Наталье Весельницкой обвинения в препятствовании проведению расследования.

Речь идет о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Весельницкая якобы сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ, благоприятствующий обвиняемому.

При этом юрист принадлежала к защите, а «сотрудничество с высокопоставленным российским прокурором» является «сознательным воспрепятствованием правосудию».

Напомним, в мае 2018 сообщалось, что Весельницкая беседовала с Дональдом Трампом-младшим на встрече перед выборами в США в 2016 году об Уильяме Браудере и «акте Магнитского», однако тот не заинтересовался разговором, так как убедился, что у Весельницкой нет данных о связях Браудера с Хиллари Клинтон.

В августе Трампу посоветовали прекратить писать в Twitter о Весельницкой. Тогда же он заявил, что не знал о встрече руководителей своего предвыборного штаба с российским юристом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг встречи Весельницкой с сыном Трампа.