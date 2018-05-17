Стала известна тема беседы Весельницкой с Трампом-младшим

Российский юрист Наталья Весельницкая беседовала с Дональдом Трампом-младшим на встрече перед выборами об Уильяме Браудере и «акте Магнитского», но тот не заинтересовался разговором, убедившись, что у Весельницкой нет данных о связях Браудера с Хиллари Клинтон, следует из протокола допроса участников встречи, распространенного юридическим комитетом сената США.

Присутствовавший на встрече 9 июня 2016 года лоббист Ринат Ахметшин заявил, что Дональд Трамп-младший спросил, какая информация есть у Весельницкой. Та рассказала о возможных махинациях британского инвестора Уильяма Браудера, заочно осужденного российским судом по обвинению в мошенничестве, передает РИА «Новости». Весельницкая заявила, что Браудер жертвовал деньги, в том числе и оппонентам Трампа, включая штаб Клинтон и национальный комитет Демократической партии США.

Весельницкая, Ахметшин и вице-президент холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе заявили, что после этого Трамп-младший потребовал показать бумаги на этот счет.



Весельницкая сказала, что у нее таких документальных свидетельств нет и этот вопрос ее не касается. «Встреча по сути на этом и закончилась», - заявила Весельницкая в письменных показаниях сенату.

По словам Ахметшина, узнав, что никаких данных о Клинтон у Весельницкой нет, Трамп-младший «мгновенно потерял интерес». Трамп-младший предложил Весельницкой изложить свои соображения после выборов. По словам участников встречи, больше они не встречались.

Напомним, в декабре 2017 года адвокат Наталия Весельницкая, занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital и ее главы Уильяма Браудера, выразила уверенность, что информацию о ее встрече с сыном президента США Дональдом Трампом готовили и выпустили целенаправленно.