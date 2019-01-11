Захарова оценила обвинения США в адрес Весельницкой

Предъявление обвинений юристу Наталье Весельницкой является очередным витком антироссийской кампании в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на новый виток антироссийской кампании в США», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что высказывания американских правоохранительных органов «заряжены в традиционно русофобской окраске».

Она отметила, что «возбуждать уголовные дела с непонятными претензиями к российским гражданам в США – это уже стало привычкой».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Москва не готова мириться с таким отношением и ожидает от Вашингтона четких и внятных объяснений, с чем связаны выдвигаемые в адрес Натальи Весельницкой обвинения.

«Выглядит все это так будто американская прокуратура попросту мстит Наталье Всельницкой которая занимается частной юридической практикой и представляла интересы вышеобозначенной компании», – добавила Захарова.

Напомним, Весельницкой в США предъявили обвинения в препятствовании проведению расследования. Сама россиянка заявила, что предъявленные американской стороной в ее адрес обвинения являются попыткой избежать опубликования имеющихся у нее сведений по «закону Магнитского».