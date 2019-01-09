Весельницкая прокомментировала обвинения, предъявленные ей в США

Российский юрист Наталья Весельницкая заявила, что предъявленные американской стороной в ее адрес обвинения являются попыткой избежать опубликования имеющихся у нее сведений по «закону Магнитского».

Весельницкая заявила эфире телеканала «Россия-24», что располагает фактами «покупки правосудия конгресса», потому обвинения США можно расценивать как попытку не дать ей «осуществлять свою профессиональную деятельность в ключе, который очень сильно болезнен для США, а именно – связанную с «законом Магнитского», передает РИА «Новости».

Напомним, Весельницкой в США предъявили обвинения в препятствовании проведению расследования. Американский юрист оценил обвинения против россиянки.

В мае 2018 сообщалось, что российский юрист беседовала с Дональдом Трампом-младшим на встрече перед выборами в США в 2016 году об Уильяме Браудере и «акте Магнитского».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг встречи Весельницкой с сыном Трампа.