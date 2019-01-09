Американский юрист оценил обвинения против Весельницкой

Обвинения против российского юриста Натальи Весельницкой, которые выдвинула американская сторона, надуманны, заявил партнер юридической фирмы Marks & Sokolov и экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Маркс считает, что «обвинительное заключение федеральных прокуроров в Нью-Йорке, в котором Наталью Весельницкую обвиняют в воспрепятствовании правосудию», является «очередным произволом в преследовании россиян со стороны США», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Весельницкую фактически обвиняют «в выполнении традиционных обязанностей адвоката». Так, «в качестве адвоката и российского гражданина она имела право предоставлять помощь российскому правительству в ответ на американский запрос о юридической помощи, который был, несомненно, сформулирован Уильямом Браудером».

Американский эксперт добавил, что «также США допустили произвол в уголовном преследовании Марии Бутиной за ее безвредную деятельность на благо улучшения отношений между США и Россией, сосредоточившись на ее интересе к праву на ношение оружия».

Такое «неразумное уголовное преследование» приводит к риску, «что Россия предпримет встречные меры против американцев», и это «приведет к дальнейшему ухудшению американо-российских отношений».

Ранее стало известно, что юристу из России Наталье Весельницкой в США предъявили обвинения в препятствовании проведению расследования.

При этом в мае 2018 сообщалось, что Весельницкая беседовала с Дональдом Трампом-младшим на встрече перед выборами в США в 2016 году об Уильяме Браудере и «акте Магнитского», однако тот не заинтересовался разговором, так как убедился, что у Весельницкой нет данных о связях Браудера с Хиллари Клинтон.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг встречи Весельницкой с сыном Трампа.