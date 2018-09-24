Цена барреля нефти Brent превысила 79,2 доллара

Мировые цены на нефть утром понедельника, 24 сентября, уверенно растут после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по добыче черного золота.

Так, по состоянию на 7.50 мск стоимость декабрьских фьючерсов на марку Brent росла на 1,25% – до 79,22 доллара за баррель, WTI увеличивалась на 1,2% – до 71,63 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник инвесторы отыгрывают итоги 10-го заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, прошедшего в воскресенье в Алжире. Комитет договорился продолжить стремиться к 100-процентному уровню выполнения условий венского соглашения, отметив, что конкретные цифры не столь важны, главное – сохранить достигнутый баланс рынка.

С призывом нарастить добычу к ОПЕК+ обращался американский президент Дональд Трамп.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех спрогнозировал, что спрос на нефть в октябре вырастет в сравнении с показателями сентября.