Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть

Американский президент Дональд Трамп в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире потребовал от Организации стран – экспортеров нефти снизить цены на черное золото.

«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть», – написал он в Twitter.

«Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!» – добавил Трамп.

Ранее в четверг сообщалось, что Россия установила рекорд по добыче нефти. В августе стоимость барреля марки Brent достигала максимального значения за всю историю торгов в рублях, превысив 5 тыс. 38 рублей.

Утром четверга нефть марки Brent росла на 0,3% – до 79,64 доллара за баррель.