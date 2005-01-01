Россия установила рекорд по добыче нефти

В сентябре в России добыча нефти составила 1,54-1,55 млн тонн в сутки, что является новым постсоветским рекордом.

«Добыча нефти в России выросла до 1,54-1,55 млн тонн в сутки (11,29-11,36 млн баррелей в сутки) в основном благодаря Роснефти, что является новым постсоветским рекордом», – приводит РИА «Новости» сообщение Bloomberg.

Дневная добыча нефти в России, по данным Bloomberg, в сентябре достигала и 1,553 млн тонн (11,38 млн баррелей). В агентстве предполагают, что это может повлиять на изменение Россией цели по производству нефти на 2018 год с 553 млн тонн до 555 миллионов.

На прошлой неделе министр энергетики России Александр Новак сообщал, что страны ОПЕК+ имеют большой потенциал для наращивания добычи нефти, например, Россия может в течение года увеличить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в России в 2018 и 2019 годы составит 11,15 млн и 11,17 млн баррелей в сутки соответственно.

В августе стоимость барреля марки Brent достигала максимального значения за всю историю торгов в рублях, превысив 5 тыс. 38 рублей.