Новак не исключил дальнейшего роста добычи нефти в странах ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума выразил мнение, что страны ОПЕК+ имеют большой потенциал для наращивания добычи нефти, который может быть использован в случае возникновения дефицита на рынке.

По словам Новака, Россия имеет техническую возможность в течение года нарастить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года (от которого рассчитывается сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+), передает ТАСС.

В то же время он отметил, что сейчас дефицита на рынке нет, и возможность его возникновения снижается из-за вероятного спада спроса этой зимой.

Напомним, в августе ОПЕК дала прогнозы по добыче нефти в России и США.