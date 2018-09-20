Нефть подорожала на данных по запасам сырья в США

В четверг утром мировые цены на нефть растут на фоне данных от минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за минувшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8.02 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до 79,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,61%, до 71,2 доллара за баррель.

Рынок с оптимизмом отреагировал на данные о снижении запасов нефти в США – по данным американского минэнерго, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 сентября, снизились на 2,1 млн баррелей (на 0,5%) до 394,1 млн баррелей.

Как заявил партнер компании Again Capital Management Джон Килдуфф, доклад ведомства поддерживает цены на нефть, передает телеканал CNBC.

При этом его данные разошлись с показателями Американского института нефти (API), который сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в США выросли на 1,2 млн баррелей – до 397,1 млн баррелей.