Рябков предупредил о рисках ухудшения безопасности Израиля после ударов

Tекст: Александра Юдина

Он подчеркнул, что несмотря на заявления о нанесении Израилем непоправимого ущерба и достижении целей, в итоге ситуация для безопасности страны может стать хуже, чем до этой акции, передает ТАСС.

Рябков также отметил, что решимость настроя иранской стороны очевидна. Кроме того, российская сторона, по словам Рябкова, продолжает настаивать на исключительно политико-дипломатическом урегулировании всех вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о радиологическом и химическом заражении на объектах в Натанзе и уничтожении наземной части комплекса после ударов Израиля. ОАЭИ подтвердила частичный ущерб объекту Фордо после атаки.

Иран уведомил власти Британии, США и Франции о готовности нанести удары по их военным объектам на Ближнем Востоке и в Персидском заливе в случае их помощи Израилю.