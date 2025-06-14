14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.2 комментария
Имя Путина внесли на мемориальную стену Севастополя
Имя президента России Владимира Путина появилось на мемориальной стене с именами почетных граждан Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он заметил, что этот шаг является выражением признательности за вклад Путина в защиту и развитие Севастополя, а также за поддержку стремлений города к справедливости и воссоединению с Россией.
Решение о введении президентства звания почетного гражданина было принято законодательными собраниями в 2016 году, как сообщает агентство. Это произошло за большой личный вклад Путина в установление Севастополя последствий федерального значения при его вхождении в состав России.
Развожаев подчеркивает, что Путин всегда остается с Севастополем, поддерживает город в радости и трудностях, а его стратегическое видение ресурсов города возвращается в родную гавань и получает новый импульс к развитию. На одном из последних заседаний губернатор передал президенту знак почетного гражданина, завершив процедуру вступления в силу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульманской республики Салах Нежиев вручили президенту России Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни.