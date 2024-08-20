В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
Кадыров и муфтий Чечни вручили Путину знак почетного гражданина республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили президенту России Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни.
Церемония состоялась во время посещения Путиным новой мечети пророка Исы в Грозном, сообщает ТАСС.
Президент России в свою очередь подарил представителям республики Коран ручной работы в драгоценном переплете.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Грозный. Поездку в Чечню президент России начал с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова.