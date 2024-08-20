Кадыров и муфтий Чечни вручили Путину знак почетного гражданина республики

Лукашенко раскритиковал постсоветские страны за отношение к России

Лукашенко подверг критике постсоветские страны за желание «брать что-то» у России и «ничего взамен не давать»

Tекст: Антон Антонов

Лукашенко подчеркнул, что Минск не скрывает союзнические отношения с Россией. Он отметил, что Россия и Белоруссия «фактически в одной лодке», если эта лодка «опрокинется – оба утонем». «Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на каналы «Россия 1» и «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что «так дело не пойдет», ведь вскоре может наступить время, когда этим странам нужно будет «просить поддержки и помощи» у России. Он напомнил, что во время беспорядков в январе 2022 года Казахстан обратился за помощью не к «Китаю, Индии, Пакистану», а к России и ОДКБ.

Лукашенко также подчеркнул важность экономических связей: «Что, Казахстан или Узбекистан с их товарами ждут в Америке или Евросоюзе?». Лукашенко призвал не «терять то, что есть» – общий рынок с Россией, а расширять его.

Комментируя политику Армении, Лукашенко заявил: «Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению».

Напомним, Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.