Саудовская Аравия спрогнозировала рост спроса на нефть

Спрос на нефть в октябре вырастет в сравнении с показателями сентября, сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех.

В кулуарах заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире саудовский министр сообщил, что добыча в некоторых странах сокращается, а запасы постепенно увеличиваются.

По его словам, рынок «хорошо снабжался в последние три месяца». «Это также отражает тот факт, что спрос не рос в этот период», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, из-за санкций США к Ирану появились прогнозы о нефти за 100 долларов.