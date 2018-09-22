Из-за санкций США к Ирану появились прогнозы о нефти за 100 долларов

|
22 сентября, суббота | Последнее обновление — 04:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Бутину в тюрьме США согласились перевести на общий режим
Разделы
Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»
Должен ли был Асад извиниться перед Путиным
Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы
Как скажется смерть президента на отношениях Вьетнама с Россией
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Как беззаконие Ельцина помогло России
Антон Крылов, журналист
Как без 22 июня не было бы 9 мая, так и без указа № 1400 не было бы столкновений в октябре 1993 года. Однако этот очевидно антиконституционный шаг Ельцина дал нашей стране кое-что важное. Подробности...
Мифы и реальное значение Куликовской битвы
Егор Холмогоров, Публицист
Нелюбовь к Дмитрию Донскому является иррациональной чертой многих историков. Создателя Московского великодержавия пытаются извалять в грязи, объявляя то «деспотом», то «трусом», то недальновидным политиком. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
США граничат с Мексикой, а Россия – с Богом
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Европейцы, научившиеся жить друг с другом, не нарушают границы собственных загончиков, поскольку отчетливо их осознают. Но русский человек безмерен – ему нужно все. Потому он никак не может принять какую-либо границу. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
Обсуждение: 28 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook