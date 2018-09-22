Из-за санкций США к Ирану появились прогнозы о нефти за 100 долларов

В связи с санкциями США против Ирана Саудовская Аравия не сможет ответить на спрос, и цена нефти резко вырастет, пишут СМИ.

Как пишет Wall Street Journal, Saudi Aramco предупредила покупателей, что в октябре ограничит объем поставок нефти, так как компания недооценила потенциал роста спроса в условиях приближающихся санкций против Ирана, передает ТАСС.

Источники заявляют, что с учетом прекращения поставок из Ирана Saudi Aramco в долгосрочной перспективе все равно не сможет удовлетворять спрос на прежнем уровне.

При этом трейдеры предсказывают рост цены на нефть до 90–100 долларов за баррель, что приведет к росту розничных цен на продукты переработки нефти уже в США.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК.