США намерены заставить своих союзников отказаться от иранской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа ищет способы заменить поставку иранских ресурсов в другие страны альтернативными источниками.

После выхода из ядерного соглашения с Ираном США планируют ввести еще более жесткие санкции, нежели те, что были до ядерной сделки. Теперь Вашингтон намерен полностью изменить отношения всех стран с Ираном и довести до нуля экспорт нефти «противника».

Санкции, действовавшие в отношении Ирана до заключения ядерного соглашения в 2015 году, подразумевали возможность «союзников» США закупать иранскую нефть. После усиления давления на Тегеран США начали призывать такие страны как Индия, Южная Корея и Япония к сокращению закупок ресурсов из Ирана.

Согласно данным Reuters, Индия уже существенно сократила объем закупаемого у Ирана топлива, аналогичное решение приняло и министерство энергетики Южной Кореи. Республика решила переключиться на закупки нефти у Саудовской Аравии и Ирака, пишет РИА «Новости».