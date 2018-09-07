США призвали Индию полностью отказаться от иранской нефти

Соединенные Штаты рассчитывают, что Индия, как и другие страны, к ноябрю полностью прекратит закупки нефти в Иране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео предупредил, что 4 ноября будут введены в жизнь санкции, касающиеся иранской нефти, о чем индийцам «последовательно говорили», передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что покупки иранской нефти каждая страна уменьшит до нуля, в противном случае будут наложены санкции», – приводит телеканал NDTV слова госсекретаря США.

Напомним, в понедельник стало известно, что Индия нашла способ обойти нефтяные санкции США против Ирана. Ранее США объявили о намерении убедить союзников в необходимости прекратить закупку нефти у Ирана.