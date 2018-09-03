Индия нашла способ обойти нефтяные санкции США против Ирана

Власти Индии разрешили государственным нефтеперерабатывающим предприятиям импортировать иранскую нефть на принадлежащих Тегерану танкерах после того, как крупнейший грузоотправитель страны Shipping Corp of India (SCI) прекратил рейсы в Иран из-за санкций США, сообщили источники.

Индия таким образом повторила аналогичный шаг Китая, который переложил почти весь свой импорт на суда, принадлежащие Национальному иранскому танкерному союзу (NITC), сообщает Reuters.

Действия двух крупнейших покупателей иранской нефти указывают на то, что Иран не будет полностью отрезан от мировых нефтяных рынков с ноября, когда вступят в силу санкции США против нефтяного сектора Тегерана.

Индия обратилась к NITC после того, как большинство индийских компаний решили свернуть отношения с Ираном, боясь попасть под санкции со стороны США. SCI имела контракт на импорт иранской нефти до августа.

Нью-Дели хочет продолжить закупку нефти у Ирана, так как Тегеран предоставляет очень выгодные условия: почти бесплатную доставку и расширенный кредитный период.

Между тем, цены на нефть уже начали немного дорожать на фоне постепенного снижения экспорта сырья из Ирана и опасениях за поставки нефти из этой страны после вступления санкций США в силу.