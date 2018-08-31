Нефть подорожала на опасениях за поставки нефти из Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром немного растут на фоне постепенного снижения экспорта сырья из Ирана из-за грядущих санкций США в отношении страны.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,02%, составив 78,03 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,04% – до 70,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».