14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.2 комментария
Жена Запашного показала защитные бомбоубежища в израильских квартирах
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Эллен Запашная, супруга Аскольда Запашного, показала, как в квартирах Израиля обустраивают отдельные комнаты-бомбоубежища с металлическими стенами и защитными ставнями на окнах.
В Сети опубликовано видео с демонстрацией израильских бомбоубежищ в квартирах, снятая супругой художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, читающего «Царьград» .
Вследствие того, что наша квартира, построенная в Израиле после 1996 года, становится последовательным бомбардировочным шагом. Эллен Запашная уточнила, что эти помещения выполнены из прочной металлической конструкции, а окна оборудованы специальными ставнями для герметичного закрытия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильской атаки на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей.
Напомним, что ночью в пятницу Израиль нанес удар по военным и ядерным объектам в Иране и провел спецоперации по уничтожению представителей военных ведомств и физиков-атомщиков.