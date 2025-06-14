Tекст: Александра Юдина

В Сети опубликовано видео с демонстрацией израильских бомбоубежищ в квартирах, снятая супругой художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, читающего «Царьград» .

Вследствие того, что наша квартира, построенная в Израиле после 1996 года, становится последовательным бомбардировочным шагом. Эллен Запашная уточнила, что эти помещения выполнены из прочной металлической конструкции, а окна оборудованы специальными ставнями для герметичного закрытия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильской атаки на жилое здание в районе Чамеран в столице Ирана погибло не менее 60 человек, среди них 20 детей.

Напомним, что ночью в пятницу Израиль нанес удар по военным и ядерным объектам в Иране и провел спецоперации по уничтожению представителей военных ведомств и физиков-атомщиков.