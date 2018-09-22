Избирком не исключил вынесения предупреждения Фургалу за незаконную агитацию

В избирательной комиссии Хабаровского края сообщили, что кандидат на пост губернатора региона от ЛДПР Сергей Фургал может получить предупреждение, если избирком по итогам рассмотрения поступивших жалоб подтвердит факт незаконной агитации.

В избиркоме сообщили, что на 22 сентября в избирательную комиссию края поступило пять жалоб, связанных с незаконной агитацией, передает ТАСС.

«По мнению заявителя, в пользу кандидата на должность губернатора Хабаровского края Фургала», – сообщил секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков.

«Комиссия может вынести предупреждение кандидату, если обнаружат и констатируют факт нарушения кандидатом законодательства о выборах», – рассказал Машков, уточнив, что две жалобы касаются видеоролика, размещенного в социальной сети Instagram.

«Еще одна жалоба касается распространения в ходе митинга, проведенного 22 сентября на Комсомольской площади Хабаровска... агитационных материалов», – пояснил секретарь избиркома.

Четвертая жалоба – размещение на плазменной панели уличного экрана агитационного ролика за кандидата Фургала, пятая жалоба связана с интервью Фургала с фотографией в сентябрьском номере журнала BOSS.

Ранее в субботу избирательная комиссия Хабаровского края получила жалобы на кандидата в губернаторы региона от ЛДПР из-за нарушения им запрета на агитацию в «день тишины».

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пообещала «беспощадно отменять» итоги голосования при выявлении нарушений.