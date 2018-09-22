Избирком получил жалобы на кандидаты в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Фургала

Избирательная комиссия Хабаровского края получила жалобы на кандидата в губернаторы региона Сергея Фургала из-за нарушения им запрета на агитацию в так называемый день тишины, сообщил председатель избиркома Геннадий Накушнов.

Накушнов сообщил, что «жалобы несут прямо сейчас», однако «пока рано» говорить об их точном количестве, передает «Интерфакс – Дальний Восток».

«Но нарушения у кандидата мы регистрировали и в основной период предвыборной кампании», – добавил он.

Председатель избиркома подчеркнул, что каждая жалоба будет рассмотрена. Также комиссия поставит вопрос о проведении экстренного заседания избиркома утром 23 сентября.

Отмечается, что ранее ассоциация российских некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» получила сигналы о нарушении Фургалом запрета на агитацию в «день тишины» накануне второго тура выборов губернатора Хабаровского края.

Это зафиксировали и наблюдатели Общественной палаты (ОП), рассказал замруководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан ОП Максим Григорьев: «Мы видим большое количество нарушений в день тишины, то есть агитация продолжается. Только что я был на центральной площади Хабаровска, там экран огромный, и на нем идет реклама кандидата Фургала».

Также по городу передвигаются автомобили с плакатами кандидата от ЛДПР под стеклом, а его агитационная продукция продолжает распространяться по домам, передает ТАСС.

Кроме того, в субботу сам кандидат разместил в соцсети Instagram «странную рекламу» – «это видеоролик-обращение».

Зафиксировано и распространение на митингах, организованных КПРФ, материалов против действующего главы региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

«Это является таким новым политтехнологическим приемом, когда партия, которая не участвует в выборах в данный момент, тем не менее распространяет материалы, которые могут повлиять на избирателей», – считает Григорьев.

Напомним, второй тур выборов губернатора Хабаровского края пройдет в воскресенье, 23 сентября. В первом туре кандидат Фургал получил 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя региона Вячеслава Шпорта, выдвинутого «Единой Россией» – он получил 35,62%.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова пообещала «беспощадно отменять» итоги голосования при выявлении нарушений.