Дальний Восток и Сибирь не поддержали «антипенсионные» митинги КПРФ

На Дальнем Востоке и в Сибири на митингах КПРФ против предложенных правительством России пенсионных изменений наблюдается катастрофически низкая явка.

Акции в таких крупных городах, как Владивосток, Чита и Петропавловск-Камчатский собрали около 200 человек, передает «Федерал Пресс».

«Рекордным» по численности оказался митинг во Владивостоке – на него, по данным наблюдателей, вышли 250 человек. В Чите и Хабаровске – порядка 150.

По данным местных СМИ, в Комсомольске-на-Амуре к акции присоединились около 100 человек, а в Анадыре всего 30.

В Биробиджане (Еврейская АО) на митинг вышли 120 человек, в Магадане, по данным местной администрации, – 45.

В Барнауле наблюдатели насчитывают на акции коммунистов около 800 человек. Однако в Новокузнецке (Кемеровская область) к митингу присоединились только 90 – при заявленной организаторами 1 тыс. участников.

В Анжеро-Судженске коммунисты организовали акцию только для 25 человек, хотя в прошлый раз их насчитывалось вдвое больше – около 50.

В Омске, где, по утверждению самих коммунистов, находится сильное отделение КПРФ, на акцию собрались 400 человек. При этом митинг 2 сентября собрал в два раза больше участников – 800 человек.

Отметим, впрочем, что и предыдущие акции коммунистов 2 сентября собрали гораздо меньше участников, чем было заявлено.

В конце августа президент Владимир России Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.