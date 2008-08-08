Численность «антипенсионного» митинга КПРФ во Владивостоке оказалась в четыре раза меньше заявленной

На привокзальной площади Владивостока в воскресенье, 2 сентября, прошел согласованный с местными властями митинг коммунистов против изменений пенсионного законодательства; в митинге приняли участие 250 человек.

В пресс-службе администрации Приморского края сообщили «Интерфаксу», что заявка от организаторов подавалась на одну тысячу человек.

Участники митинга, как следует из его резолюции, потребовали прекратить законодательное оформление пенсионных изменений. В резолюции также сказано, что, по мнению КПРФ, изменения в пенсионной системе «ухудшат материальное положение большинства».

Еще один митинг прошел в Барнауле в Алтайском крае. Его организовало местное отделение КПРФ. На митинге выступила руководитель регионального отделения КПРФ Мария Прусакова, которая заявила, что в 90-е в Алтайском крае якобы жилось лучше, и предсказала, что «дальше будет только хуже».

Между тем врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко ранее сообщал, что изменения пенсионной системы не затронут региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55, на этот счет в регионе принято принципиальное решение.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.