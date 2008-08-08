Путин предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил пересмотреть варианты постепенного повышения пенсионного возраста, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации.

«Хорошо понимаю, что сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на шесть месяцев раньше», – заявил глава государства.

Также в качестве одного из послаблений президент предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

«То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пятеро и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», – заявил Путин, слова которого приводятся на официальном сайте Кремля.

Он также напомнил, что кабмин принял решение сохранить пенсионные льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий. Кроме того, Путин вспомнил и о предложениях «Единой России» сохранить и все действующие региональные льготы, и поддержал их.

Отметим, что Владимир Путин лично принимал участие в обсуждении изменений пенсионной системы и подчеркивал, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста. Кроме того, глава государства отмечал, что в правительстве также мало людей, «если вообще есть», кому нравится повышение пенсионного возраста. Однако Путин признавал, что при обсуждении этого вопроса следует опираться на экономические оценки, а не на эмоции.

По словам Путина, по сути, в пенсионном законодательстве можно ничего не делать лет 10, и средств на пенсии хватит, однако президент призвал думать о перспективе, апеллировать к конкретным вещам и реальным прогнозам – взвесить позиции и разобраться в нюансах. Глава государства заметил, что если ничего не делать, то придется держать доходы пенсионеров на стабильно низком уровне, или вообще все может лопнуть. По его словам, тогда сегодняшняя власть просто «надует» граждан.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Также власти обещали доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.