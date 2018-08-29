Путин поддержал предложение «Единой России» о сохранении региональных пенсионных льгот

В ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, президент Владимир Путин рассказал о предложении «Единой России» по сохранению региональных льгот.

«Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению», – заявил президент России.

Кроме того, Путин заявил о необходимости сохранения на переходный период и федеральных льгот, в том числе по налогам на недвижимость и землю.

Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.

Во вторник стало известно, что президент Владимир Путин принял решение изложить свою точку зрения на изменения пенсионной системы в формате телеобращения из-за дискуссий и резонансности этой темы.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагалувеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.

Также власти обещали доработать программу переподготовки граждан предпенсионного возраста и увеличить пособие для тех, кто останется без работы за несколько лет до выхода на пенсию.

В августе федеральное и местное руководство «Единой России» предложило смягчить последствия изменений в пенсионное законодательство. В частности генсовет ЕР и лидеры фракций в местных парламентах выступили с инициативой: после повышения возраста выхода россиян на отдых сохранить уже существующие региональные льготы. Речь идет о льготах, которые положены пенсионерам и которые сохранят «лицам предпенсионного возраста».