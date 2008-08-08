В Кремле назвали формат заявления Путина по пенсиям

Президент Владимир Путин намерен объявить свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет телеобращение», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду.

Ранее сам Путин сообщил, что сделает заявление по пенсионным изменениям, возможно, уже в среду.

В СМИ неоднократно появлялись сведения о том, что Путин может выступить с заявлением по этой теме. 27 августа Песков сообщал, что Путин осведомлен о планах по проведению митингов против изменений в пенсионной системе в ряде регионов России.

Кроме того, Путин говорил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.