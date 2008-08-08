Путин сказал, когда сделает заявление по пенсиям

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделает заявление по пенсионным изменениям, возможно, уже в среду.

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, детально сформулирую свое отношение и выступлю с соответствующим заявлением», – сказал Путин, который сейчас находится с визитом в Омске, передает РИА «Новости».

Здесь он проводит совещание по социально-экономическим вопросам и, касаясь темы пенсий, президент заметил: «Прошу не забывать, что все наши решения будут касаться сотен миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан, нельзя действовать механически, формально, только взвешенно и осторожно».

«Как известно, правительство выступило с инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения, внесло в Госдуму соответствующий законопроект, который принят парламентом страны в первом чтении», – напомнил Путин и признал, что острой реакции можно было ожидать: «Безусловно, все это ожидаемую абсолютно реакцию вызвало, достаточно острые дискуссии в обществе».

«Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде», – подчеркнул он.

«При этом все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медпомощи, соцзащиты, должны приниматься с опережением. Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», – сказал Путин.

Отметим, что в СМИ неоднократно появлялись сведения о том, что Владимир Путин может выступить с заявлением по этой теме. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Путин осведомлен о планах по проведению митингов против изменений в пенсионной системе в ряде регионов России.

Ранее Песков комментировал возможность заявления президента по смягчению предлагаемых кабмином изменений в пенсионное законодательство.

Путин говорил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.