Путин проинформирован о митингах против пенсионных изменений

Президент Владимир Путин осведомлен о планах по проведению митингов против изменений в пенсионной системе в ряде регионов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в ответ на вопрос о том, следит ли Путин за митингами, которые проходят согласования в отдельных областях, сообщил, что глава государства постоянно получает информацию обо всем, что происходит во всех регионах.

«Безусловно, об этом он также получает информацию, наряду с другими новостями», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Песков комментировал возможность заявления Владимира Путина по смягчению предлагаемых кабмином изменений в пенсионное законодательство.

Путин говорил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.

Напомним, на фоне обсуждения изменений пенсионного законодательства «Единая Россия» предложила сохранить льготы для пожилых россиян вне зависимости от времени их выхода на пенсию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, о каких льготах пойдет речь.