Путин пообещал омичам «не абы какие рабочие места»

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Омска, выслушал их пожелания и расписался в дневниках школьников.

Владимир Путин, который во вторник утром прибыл в Омск, встретился с жителями города на реконструированной улице Ленина. Они рассказали о насущных проблемах региона, в частности, попросили у федеральных властей помощи в создании рабочих мест, передает РИА «Новости».

Президент пообещал дать поручение пересмотреть ряд программ, поскольку, по его словам, нужны «не абы какие рабочие места». «Современные исследования показывают, что все развитие идет по высокотехнологичным сферам», – заметил он.

Также омичи попросили сделать больше спортплощадок во дворах, и президент ответил, что такая работа уже ведется: «Мы хорошую программу сделали, по 25 миллиардов с федерального бюджета выделяем как раз на внутридворовое пространство, и Омск тоже получает. Программа идет, и будем ее продолжать», – сказал президент, добавив, что в планах у властей строительство в Омске около ста спортивных площадок.

Путин особо отметил преображение города. «То, что здесь сделали, это красиво», – сказал он, подчеркнув бережное отношение к историческим местам.

«Хотели пожелать бы вам здоровья, стойкости в вашей очень трудной работе», – сказали в конце встречи жители Омска. На что президент ответил: «У нас у каждого трудная работа. Каждый ее делает достойно».

Он согласился сделать селфи с участниками встречи, а также расписался в школьных дневниках ребят. Матери школьников при этом дали им наказ: «Чтобы учились на отлично».

Напомним, ранее во вторник Владимир Путин посетил общеобразовательную школу №2 города Обь в Новосибирской области.