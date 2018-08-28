Путин пошутил по поводу рекордов Эфиопии

Перед началом нового учебного года президент Владимир Путин посетил общеобразовательную школу №2 города Обь в Новосибирской области.

Директор недавно построенной школы №2 Марина Ващенко рассказала, что образовательное учреждение рассчитано на 825 учащихся. Общая площадь здания составляет около 20 тыс. кв. метров – это в 12 раз больше, чем старое здание, передает РИА «Новости».

Путину показали спортивный блок школы, включающий в себя класс ритмики и хореографии, бассейн с разной глубиной площадью в 560 кв. метров, зал лечебной физкультуры и тренажерный зал.

Глава государства поинтересовался, будет ли у детей возможность заниматься на пришкольной площадке зимой, на что директор ответила, что учебный процесс рассчитан на любое время года.

Ващенко отметила, что и раньше, даже при отсутствии современной инфраструктуры, школа была в лидерах среди учебных заведений по лыжным гонкам. «Вероятно, потому, что не было других возможностей. Это как в Эфиопии, где проблема с транспортом, вот все бегают и занимают первые места», – пошутил Путин, добавив, что «теперь у вас будут и другие возможности».

Также президенту показали полноценный школьный медблок с кабинетом врача и стоматолога.

В школе для детей установлен даже небольшой 3D-принтер.

«Хорошо. Он уже работает?», – поинтересовался Путин. Ему ответили, что оборудование практически готово.

Врио губернатора региона Андрей Травников отчитался, что в сентябре в регионе открываются четыре новые или полностью реконструированные школы, а до конца года – пять новых школ и один детский сад.

Напомним, президент Владимир Путин, который накануне вечером прибыл в Новосибирск, уже посетил форум «Технопром», где заявил о способности России совершить технологический прорыв, а также дал указания врио губернатора региона по поводу предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею-2023.