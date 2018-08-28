Путин дал указания по молодежному ЧМ по хоккею

На встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым президент Владимир Путин поручил провести предстоящий молодежный чемпионат мира (ЧМ) по хоккею-2023 на высоком уровне, «как мы умеем это делать».

Президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, дав ему поручения касательно готовящегося молодежного ЧМ по хоккею.

«Чемпионат нужно проводить на высоком уровне. Мы это умеем делать, мы это уже продемонстрировали. Здесь, в Новосибирске, чемпионат мира среди молодежи по хоккею должен быть подготовлен», – приводит его слова РИА «Новости».

Травников в ответ заметил, что над подготовкой к ЧМ «трудится весь регион, весь город (Новосибирск)».

«Мы приступили к разработке проектной документации по всем основным моментам, чтобы подготовится к значимому международному спортивному событию», – сказал он.

Однако, как считает Травников, чтобы «качественно и без аврала» построить новый ледовый дворец, надо начинать строительство уже весной 2019 года

«Здесь, конечно, потребуется и ваша поддержка: необходимо оперативно открыть финансирование, а регион со своей стороны выполнит проектно-сметную документацию уже к октябрю этого года, обеспечим софинансирование из регионального бюджета», – пообещал он.

К сроку надо будет реконструировать действующий ледовый дворец «Сибирь», а также построить транспортные объекты, выполнить работы по благоустройству, перечислил врио губернатора региона.

Путин, между тем, заметил, что Новосибирск развивается быстро, в агломерации проживает уже более 2 млн человек, в городской черте много парковых зон. Он поинтересовался у Травникова, какими тот видит перспективы региона.

«Как оцениваете результаты работы за это время, какие основные цели видите на ближайшую перспективу?» – спросил президент.

Врио губернатора ответил, что острых ситуаций в регионе нет, однако в числе проблем назвал положение дел в сельском хозяйстве, вызванное неустойчивой погодой.

«Все наши усилия сегодня направлены на формирование проектов будущего развития – Новосибирский научный центр, «Академгородок 2.0», разработка новой Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, где мы ставим перед собой цель стать столицей, лучшим регионом для проживания и ведения бизнеса за Уралом», – цитирует Травникова ТАСС.

Глава региона отметил, что ведется работа по реализации майского «суперуказа», осуществляется взаимодействие с профильными министерствами в рамках разработки нацпроектов.

«Я считаю, что для нас самый важный нацпроект – это «Демография и здравоохранение», и мы сегодня активно разрабатываем в том числе и региональную программу, чтобы снизить смертность», – сказал он, добавив, что средняя продолжительность жизни в обозримом будущем в регионе должна составить 70 лет.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Путин прибыл в Новосибирск.

Во вторник утром на форуме «Технопром» он заявил о способности России совершить технологический прорыв.