Путин дал указания по молодежному ЧМ по хоккею

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28 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
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Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...

Правила джентльменской игры посыпались у нас на глазах

Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть Маккейна вызвала восхваления от русскоязычных американских патриотов и напоминания о войнах, развязанных при участии покойного. Но над гробом уместнее говорить похвальные слова, поэтому скажем и мы некое похвальное слово. Подробности...
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Кобзарь во стане русских воинов

Вадим Степанцов, поэт, музыкант, актёр
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          Путин дал указания по молодежному ЧМ по хоккею

          28 августа 2018, 09:09

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          На встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым президент Владимир Путин поручил провести предстоящий молодежный чемпионат мира (ЧМ) по хоккею-2023 на высоком уровне, «как мы умеем это делать».

          Президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, дав ему поручения касательно готовящегося молодежного ЧМ по хоккею.

          «Чемпионат нужно проводить на высоком уровне. Мы это умеем делать, мы это уже продемонстрировали. Здесь, в Новосибирске, чемпионат мира среди молодежи по хоккею должен быть подготовлен», – приводит его слова РИА «Новости».

          Травников в ответ заметил, что над подготовкой к ЧМ «трудится весь регион, весь город (Новосибирск)».

          «Мы приступили к разработке проектной документации по всем основным моментам, чтобы подготовится к значимому международному спортивному событию», – сказал он.

          Однако, как считает Травников, чтобы «качественно и без аврала» построить новый ледовый дворец, надо начинать строительство уже весной 2019 года

          «Здесь, конечно, потребуется и ваша поддержка: необходимо оперативно открыть финансирование, а регион со своей стороны выполнит проектно-сметную документацию уже к октябрю этого года, обеспечим софинансирование из регионального бюджета», – пообещал он.

          К сроку надо будет реконструировать действующий ледовый дворец «Сибирь», а также построить транспортные объекты, выполнить работы по благоустройству, перечислил врио губернатора региона.

          Путин, между тем, заметил, что Новосибирск развивается быстро, в агломерации проживает уже более 2 млн человек, в городской черте много парковых зон. Он поинтересовался у Травникова, какими тот видит перспективы региона.

          «Как оцениваете результаты работы за это время, какие основные цели видите на ближайшую перспективу?» – спросил президент.

          Врио губернатора ответил, что острых ситуаций в регионе нет, однако в числе проблем назвал положение дел в сельском хозяйстве, вызванное неустойчивой погодой.

          «Все наши усилия сегодня направлены на формирование проектов будущего развития – Новосибирский научный центр, «Академгородок 2.0», разработка новой Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, где мы ставим перед собой цель стать столицей, лучшим регионом для проживания и ведения бизнеса за Уралом», – цитирует Травникова ТАСС.

          Глава региона отметил, что ведется работа по реализации майского «суперуказа», осуществляется взаимодействие с профильными министерствами в рамках разработки нацпроектов.

          «Я считаю, что для нас самый важный нацпроект – это «Демография и здравоохранение», и мы сегодня активно разрабатываем в том числе и региональную программу, чтобы снизить смертность», – сказал он, добавив, что средняя продолжительность жизни в обозримом будущем в регионе должна составить 70 лет.

          Напомним, накануне вечером президент Владимир Путин прибыл в Новосибирск.

          Во вторник утром на форуме «Технопром» он заявил о способности России совершить технологический прорыв.


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