Путин прибыл в Новосибирск

Президент России Владимир Путин посетил Новосибирск, где он примет участие в международном форуме «Технопром-2018».

Во вторник Путин выступит на пленарном заседании «Технопрома-2018», передает ТАСС. «Основная тема форума в этом году – содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоемких «интеллектуальных» технологий в традиционных отраслях промышленности», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент также осмотрит ряд стендов на выставке технологического развития.

Часть программы президента в Новосибирске будет посвящена образовательной сфере. «Путин оценит качество подготовки учебных заведений области к 1 сентября», – отметили в Кремле.

Итоги рабочей поездки главы государства будут обсуждены на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник посетит Новосибирскую и Омскую области.

В понедельник президент посетил Кузбасс, где обсудил с врио главы Кемеровской области Сергеем Цивилевым перспективы развития региона.