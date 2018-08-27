Путин во вторник посетит Новосибирскую и Омскую области

Президент Владимир Путин во вторник, 28 августа, в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ посетит Новосибирскую и Омскую области, сообщили в пресс-службе Кремля.

«28 августа президент России в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ посетит Новосибирскую область… Во второй половине дня глава государства продолжит рабочую поездку по СФО уже в Омской области», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Путин выступит на пленарном заседании международного форума «Технопром – 2018», а также осмотрит ряд стендов на выставке технологического развития.

Кроме того, в преддверии начала учебного года часть программы президента будет посвящена вопросам образования. Путин оценит качество подготовки учебных заведений области к первому сентября. Итоги рабочей поездки будут подведены на встрече с врио губернатора Андреем Травниковым.

Также во второй половине дня глава государства продолжит рабочую поездку по СФО уже в Омской области, где проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства. Президент также ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки Омска в сопровождении врио губернатора области Александра Буркова.