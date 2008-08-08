Путин и Цивилев обсудили перспективы Кузбасса

Президент России Владимир Путин, который находится с визитом в Кемеровской области, провел рабочую встречу с врио главой Кузбасса Сергеем Цивилевым и обсудил с ним перспективы развития региона.

«Вы с 1 апреля приступили к исполнению обязанностей руководителя региона. Времени не так много прошло, тем не менее уже несколько месяцев. Как Вы сами оцениваете вхождение в эту работу, какие видите перспективы развития Кемеровской области, что считаете наиболее важным на данный момент?», – спросил Путин в начале встречи, стенограмма которой приводится на сайте Крмеля.

Цивилев отметил, что в соответствии с майскими указами активно реализуется программа развития Кемеровской области. По его словам, на эту работу активно откликнулись все предприятия, производственники и жители Кузбасса, которые принимали участие в разработке плана развития.

«Перспектива Кузбасса очень интересная. Были сохранены, прежде всего, люди, был сохранен промышленный потенциал, и сейчас есть полные основания говорить о том, что у нас может быть серьезный рывок вперед на базе имеющейся инфраструктуры», – сказал Цивилев.

Он добавил, что серьезное внимание уделили истории Кузбасса, было поднято много исторических документов.

«Сегодня к Вам на «Черниговце» один из работников подходил и говорил о трехсотлетии Кузбасса. Это действительно так, мы получили все заключения о том, что в 1721 году началось промышленное освоение Кузбасса. И конечно, мне бы хотелось Вас попросить подписать Указ о праздновании [300-летия образования] Кузбасса. Это дало бы дополнительный толчок в развитии региона. Мы все хотим его сделать одним из самых преуспевающих, и нас все это объединяет вместе, весь Кузбасс», – заявил врио губернатора.

Путин отметил, что уже дал поручение, указ будет подготовлен «в самое ближайшее время» (в настоящий момент указ уже подписан).

«Конечно, 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране и, собственно говоря, одного из крупнейших в мире угольных бассейнов – это большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса. Поэтому мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено – как дань уважения к тем людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас», – отметил Путин.

Президент обратил также внимание на работу Цивилева по «расчистке региональных финансов».

«Почти 11 млрд долгов вы погасили перед банками. Это не формальное дело, это дает возможность эффективнее работать по реализации [программ] развития области, инфраструктуры области, решению социальных вопросов. Знаю, что у вас серьезные планы по развитию дорожного строительства уже сейчас. Надеюсь, что это все тоже будет сделано», – отметил Путин, упомянув о планах по развитию науки, образования и культуры. В частности, в Кузбассе будут строить культурный центр, а также заключено соглашение со «Сколково».

Цивилев подтвердил, что соглашение подписано.

«Это даст возможность и региональным центрам науки и образования теснее работать с ведущими центрами страны, кадры готовить, инновационной деятельностью заниматься более эффективно», – отметил Путин.

Он также заметил, что новое руководство регионом выстроило хорошие отношения с Москвой и Петербургом, есть большие планы по строительству спортивных сооружений.

«И конечно, нужно и дальше уделять должное внимание вопросам экологической политики, экологии. Ваше решение по поводу особых требований к золотодобывающим компаниям привело к тому, что до нормативного состояния восстановилась вода в реке Кия. С угольными компаниями вы вставляете теперь в соглашения тоже требования экологического характера. Все это очень важные, полезные начинания. Надеюсь, что в ходе Вашей дальнейшей работы все они будут реализованы», – заявил президент.

Цивилев поблагодарил Путина за президентское кадетское училище и Мариинскую сцену, а также за поддержку инициативы по празднованию 300-летия.

«Это действительно очень важно для всех жителей Кузбасса. А мы не подведем, здесь люди замечательные», – сказал Цивилев.

«Я это знаю. И желаю Вам удачи», – ответил Путин.

Во время посещения угольного разреза «Черниговец» в Кемерове Путин также пообещал, что в регионах будет продолжена программа переселения из аварийного жилья. Об этой проблеме, существующей в городе, Путину рассказал участник беседы, пожаловавшись, что «дом расселили, а квартир на всех не хватило, две семьи остались».

«Кемерово – это один их тех регионов, где эта проблема большая, застарелая», – сказал Путин, отметив, что в регионе «расселили достаточно много аварийного жилья».

«С апреля 2018 года и по настоящий момент Цивилеву удалось полностью расчистить финансовый баланс области, теперь баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми и банковскими учреждениями, и возможности бюджета наращиваются. Поэтому, думаю, две квартиры – это не проблема», – приводит слова Путина ТАСС.

Путин в понедельник прилетел с рабочей поездкой в Кемеровскую область, где провел заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.