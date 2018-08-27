Путин прибыл в Кемерово

Президент Владимир Путин в понедельник прилетел с рабочей поездкой в Кемеровскую область, где проведет заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Темой совещания станут меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках. Основным докладчиком выступит министр энергетики Александр Новак. Кроме того, в заседании примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы и главы предприятий ТЭК, передает ТАСС.

Кроме того, Путин ознакомится с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец» и встретится с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.