Путин подписал указ о праздновании 300-летия Кузбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса», которое состоится в 2021 году.

«В связи с исполняющимся в 2021 году 300-летием образования Кузбасса (Кемеровская область) постановляю: принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия образования Кузбасса.

Указ вступил в силу.

В понедельник Путин провел встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Они обсуждали в том числе и этот вопрос.

«Конечно, 300 лет освоения одного из крупнейших в нашей стране, в мире угольных бассейнов – большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса, поэтому мероприятие должно быть соответствующим образом подготовлено и осуществлено как дань уважения к тем людям, которые начинали эту работу и которые работают в регионе сейчас», – сказал президент.