Путин рассказал о будущем программы расселения из аварийного жилья

Программа расселения из аварийного и ветхого жилья в России будет продолжена, заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы эту программу будем продолжать», – приводит его слова РИА «Новости».

«Кемерово – один из тех регионов, где это проблема большая. Расселили достаточно много аварийного жилья, но мы будем продолжать», – пообещал Путин в разговоре с горняками на угольном разрезе «Черниговец».

Владимир Путин приехал в Кемерово на угольный разрез «Черниговец»: Посмотрел производство и пообщался с шахтерами pic.twitter.com/PkmEGVunBu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2018 г.

Один из горняков по имени Александр обратился к главе государства с просьбой помочь с расселением его мамы и тети, которые остались жить в доме 1847 года постройки. Он сказал, что при расселении не хватило двух квартир, и его родные не получили другое жилье.

Путин сказал, что две квартиры – это не такая большая проблема для Кемеровской области, «тем более что с апреля по настоящий момент времени удалось полностью расчистить баланс Кемеровской области». «Баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми банковскими учреждениями», – подчеркнул российский лидер, отметив, что финансовые возможности региона наращиваются.

Шахтер пожаловался Путину, что ему не дают положенную по закону квартиру: Путин спросил у Цивилева, когда решится вопрос, - тут же пообещали дать уже через месяц pic.twitter.com/RghHOPujDE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2018 г.

«Думаю, что две квартиры – это не проблема», – сказал глава государства и, обратившись к временно исполняющему обязанности губернатора Сергею Цивилеву, добавил: «Да?»

«Конечно. Даже можно не сомневаться», – заверил врио главы региона.

Путин в понедельник прилетел с рабочей поездкой в Кемеровскую область, где проведет заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Напомним, 7 мая, после вступления в должность президента России, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения. В одном из 12-ти национальных проектов глава государства поставил цель решение «квартирного вопроса».