Песков объяснил решение Путина выступить с телеобращением

Президент Владимир Путин принял решение изложить свою точку зрения на изменения пенсионной системы в формате телеобращения из-за дискуссий и резонансности этой темы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что ожидаемое телеобращение Путина связано с важностью темы, а не его рейтингом.

Кроме того, Песков подтвердил, что изменения в пенсионном законодательстве стали главной темой прошедшего в Омске совещания по социально-экономическим вопросам, в котором принял участие президент.

Ранее во вторник стало известно, что Путин намерен объявить свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения в среду.

В июле Путин говорил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.