На митинг против пенсионных изменений в Омске вышли всего 800 человек

На митинг против изменений в пенсионном законодательстве в Омске вышли не более 800 человек. СМИ называют это провалом КПРФ, так как омское отделение партии считается одним из самых сильных.

По сути, первый секретарь омского областного комитета Александр Кравец проиграл врио главы Омской области Александру Буркову, пишет ФАН.

Издание отмечает, что коммунисты «потерпели поражения в своих оплотах» – Омске, Владивостоке, Новосибирске. Напомним, что, в частности, численность «антипенсионного» митинга КПРФ во Владивостоке оказалась в четыре раза меньше заявленной.

На «главный митинг» коммунистов в Петропавловске-Камчатском вышли 30 человек, в Магадане – 50, в Биробиджане – 150, в Барнауле - 700, в Абакане - 300, в Кирове - 30.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.