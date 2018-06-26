Падение башенного крана на многоэтажку в Казани попало на видео

В Казани строительный кран во время урагана упал на многоэтажный дом, верхние этажи повреждены; о пострадавших не сообщается.

Судя по фото и видео в соцсетях, верхние этажи жилого дома получили существенные повреждения. На месте работают сотрудники МЧС. Причиной инцидента стал штормовой ветер с дождем и градом, сообщает «Российская газета».

Видео падения крана публикует Telegram-канал Mash.

На YouTube опубликовано видео последствий падения крана.