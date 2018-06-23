Россия и Япония подписали меморандум о взаимопонимании

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23 июня, суббота  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...

Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Россия и Япония подписали меморандум о взаимопонимании

          23 июня 2018, 08:55

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Парламентарии России и Японии подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на расширение сотрудничества между двумя странами.

          Подписание состоялось в Якутске, где проходит заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и заседание японско-российского Дискуссионного клуба палаты советников (верхняя палата) парламента Японии, передает ТАСС.

          С российской стороны меморандум подписывал председатель Консультативного совета, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

          Он сообщил, что это «первый меморандум в истории нашей общей работы», и добавил, что дискуссии, прошедшие в эти дни, в будущем приведут «к практическому взаимодействию, в том числе на межрегиональном уровне».

          Со стороны Японии меморандум был подписан председателем российско-японского Дискуссионного клуба палаты советников парламента, министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

          Он заявил, что отношения Москвы и Токио «устойчиво развиваются в широком спектре областей, в том числе по экономике и культуре».

          Министр рассказал также, что на данный момент «разработано свыше 130 проектов, половина из которых уже реализуется».

          «Одним из важных направлений (двустороннего) сотрудничества является Дальний Восток», – напомнил Сэко, отметив, что в воскресенье, 24 июня, делегация осмотрит проекты, реализуемые в этом регионе.

          Ранее сообщалось о подготовке встречи глав дипломатических и военных ведомств России и Японии в Москве.


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