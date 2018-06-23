Россия и Япония подписали меморандум о взаимопонимании

Парламентарии России и Японии подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на расширение сотрудничества между двумя странами.

Подписание состоялось в Якутске, где проходит заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и заседание японско-российского Дискуссионного клуба палаты советников (верхняя палата) парламента Японии, передает ТАСС.

С российской стороны меморандум подписывал председатель Консультативного совета, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он сообщил, что это «первый меморандум в истории нашей общей работы», и добавил, что дискуссии, прошедшие в эти дни, в будущем приведут «к практическому взаимодействию, в том числе на межрегиональном уровне».

Со стороны Японии меморандум был подписан председателем российско-японского Дискуссионного клуба палаты советников парламента, министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Он заявил, что отношения Москвы и Токио «устойчиво развиваются в широком спектре областей, в том числе по экономике и культуре».

Министр рассказал также, что на данный момент «разработано свыше 130 проектов, половина из которых уже реализуется».

«Одним из важных направлений (двустороннего) сотрудничества является Дальний Восток», – напомнил Сэко, отметив, что в воскресенье, 24 июня, делегация осмотрит проекты, реализуемые в этом регионе.

Ранее сообщалось о подготовке встречи глав дипломатических и военных ведомств России и Японии в Москве.