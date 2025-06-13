IRNA сообщило о попадании ракет Ирана в Министерства безопасности Израиля

Tекст: Мария Иванова

Несколько ракет, выпущенных Ираном, попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство IRNA.

По информации агентства, были поражены штаб-квартира министерства в Тель-Авиве, однако подробностей о разрушениях и возможных жертвах на данный момент нет.

Кроме того представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что вооруженные силы Ирана нанесли удары по десяткам целей на территории Израиля. Среди пораженных объектов названы военные объекты и авиабазы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

Практически сразу иранские вооруженные силы запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание».

Армия Израиля предписала жителям перейти ближе к укрытиям.